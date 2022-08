Vince 4 milioni di euro alla lotteria, la compagna lo lascia e porta via i soldi (Di lunedì 29 agosto 2022) La storia ha del surreale ma è tutto vero. Immaginate la scena: il vostro biglietto della lotteria risulta Vincente e con il montepremi finalmente potrete togliervi qualche sfizio. Non uno solo, tanti. Questo è quello che è capitato a Kirk Stevens e alla fidanzata Laura Hoyle. Il biglietto fortunato ha fatto Vincere loro la bellezza di 3.600.000 sterline (4.244.409 euro). La coppia in un secondo momento aveva così posato con il ticket Vincente di “Set for Life” per la stampa locale. Ed è proprio ai giornalisti che Kirk e Laura avevano annunciato emozionati di voler aprire con l’importo dell’assegno un’attività di Ghostbusters, “cacciatori di fantasmi”. Qui però, di fantasma, c’è solo la fidanzata Laura e il malloppo incassato. Lei ha deciso di mollare Kirk e trasferirsi nella casa da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) La storia ha del surreale ma è tutto vero. Immaginate la scena: il vostro biglietto dellarisultante e con il montepremi finalmente potrete togliervi qualche sfizio. Non uno solo, tanti. Questo è quello che è capitato a Kirk Stevens efidanzata Laura Hoyle. Il biglietto fortunato ha fattore loro la bellezza di 3.600.000 sterline (4.244.409). La coppia in un secondo momento aveva così posato con il ticketnte di “Set for Life” per la stampa locale. Ed è proprio ai giornalisti che Kirk e Laura avevano annunciato emozionati di voler aprire con l’importo dell’assegno un’attività di Ghostbusters, “cacciatori di fantasmi”. Qui però, di fantasma, c’è solo la fidanzata Laura e il malloppo incassato. Lei ha deciso di mollare Kirk e trasferirsi nella casa da ...

