Vigilanza privata e servizi di sicurezza | giornata di sciopero | «Ora basta | contratto subito»

MarcelloRiva : RT @LeccoMonza: I lavoratori della vigilanza privata e della sicurezza oggi in sciopero per il rinnovo del contratto di lavoro, fermo da qu… - ChiodiDonatella : RT @ManfrediPotenti: Buongiorno amici, ho incontrato a #Pisa Mariano Bizzarri Ollandini, Presidente di Assicurezza di Confesercenti Toscan… - Dome689 : RT @webecodibergamo: Giornata di mobilitazione, le richieste della Vigilanza privata. - Umbria_N_Web : Vigilanza privata: 1500 lavoratori umbri verso un autunno caldo - ETROFACCOR : RT @GenovaQuotidian: Vigilanza privata, contratto scaduto da 7 anni. La protesta dei dipendenti -

Anche la Liguria si è mobilitata per lo sciopero nazionale della, oltre 200 lavoratori sono scesi in piazza a Genova. Presidio in prefettura poi corteo per il centro città. Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs chiedono il rinnovo del contratto ..."La situazione dei lavoratori e delle lavoratrici della, che nella sola Lombardia sono ben più di 20 mila e circa 2 mila in provincia di Bergamo, ...garantiscono la sicurezzae ...