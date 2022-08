“Vietiamo i jet privati | inquinano” Verdi e Sinistra Italiana | l’ultima genialata

(Di lunedì 29 agosto 2022) Roma, 29 ago – Jetda vietare,troppo. È l’ultimo “colpo” di, ripreso da Dagospia, sul tema dell’ambientalismo. Jetda vietare,“crociata” Bonelli & Fratoianni I jetda vietare: eccoproposta della premiata ditta Bonelli e Fratoianni, alleanza. Gli aereisono simbolo di ricchezza ostentata, ma per Bonelli il problema è l’inquinamento. Un inquinamento “come pazzi”, dice, aggiungendo poi: “Abbiamo sottomano serissimi studi scientifici: ogni passeggero di un jet privato inquina quanto 50 passeggeri di linea. Non ce lo possiamo permettere, né sotto il profilo ...

LaStampa : SI-Verdi e la sfida dei cieli: “Ora vietiamo i jet privati' - IlPrimatoN : L'idea che ci salverà tutti - JoeMastiff : @maarchiaar Oggi vietiamo i jet (come le barche saranno registrate in altri paesi) poi direi anche Ferrari/Porsche… - TuttoQuaNews : RT @LaStampa: SI-Verdi e la sfida dei cieli: “Ora vietiamo i jet privati' - MassimGiannini : RT @LaStampa: SI-Verdi e la sfida dei cieli: “Ora vietiamo i jet privati' -

... non più far piangere i ricchi, ma abolire iprivati. Potremmo anche vietare auto sopra ad una ... La morale è la medesima: tassiamo a più non posso,, aboliamo il lusso, impediamo ai privati ...Pioggia di critiche: "Sono solo 133 in Italia, i problemi sono ...