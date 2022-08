VIDEO – Cori anti-Napoli, lo sfogo di Salvatore Esposito: “Siete ignoranti, vergognatevi” (Di lunedì 29 agosto 2022) Fiorentina-Napoli porta con sé una serie di strascichi che non sembrano avere fine. Ad alzare la voce questa volta è Salvatore Esposito, attore italiano conosciuto per il ruolo di Genny Savastano nella serie di Gomorra, che attraverso un VIDEO su Tiktok si sfoga contro una fetta di tifosi viola definita da lui ‘ignorante’ che da testimonianza di foto sembrerebbe aver costretto una bambina a indossare la maglia del Napoli al contrario perché nel settore viola dello stadio, una fetta che ha poi inneggiato all’eruzione del Vesuvio o che ha intonato Cori razzisti e discriminatori. La didascalia è eloquente: “Il calcio in Italia, oggi. Se anche voi amate il calcio e Siete stanchi di tutto questo URLATELO !!! Viva il calcio italiano sano”. Queste alcune delle frasi ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) Fiorentina-porta con sé una serie di strascichi che non sembrano avere fine. Ad alzare la voce questa volta è, attore italiano conosciuto per il ruolo di Genny Savastano nella serie di Gomorra, che attraverso unsu Tiktok si sfoga contro una fetta di tifosi viola definita da lui ‘ignorante’ che da testimonianza di foto sembrerebbe aver costretto una bambina a indossare la maglia delal contrario perché nel settore viola dello stadio, una fetta che ha poi inneggiato all’eruzione del Vesuvio o che ha intonatorazzisti e discriminatori. La didascalia è eloquente: “Il calcio in Italia, oggi. Se anche voi amate il calcio estanchi di tutto questo URLATELO !!! Viva il calcio italiano sano”. Queste alcune delle frasi ...

