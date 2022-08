Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 20:30 (Di lunedì 29 agosto 2022) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio SULLA A1 Roma-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN ALTRO INCIDENTE, ANCHE QUESTO CONCLUSO, RESTANO CODE RESIDUE TRA LE USCITE PISANA E AURELIA; SEGNALIAMO INVECE DISAGI IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO DA POCO CHE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METRomaRE (Roma-LIDO) SONO INIZIATI I LAVORI PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ FINO AL 2 ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022)DEL 29 AGOSTOORE 20.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA A1-NAPOLI, A CAUSA DI UN INCIDENTE DA POCO RIMOSSO PERMANGONO CODE TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE; CI SPOSTIAMO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE DOVE PER UN ALTRO INCIDENTE, ANCHE QUESTO CONCLUSO, RESTANO CODE RESIDUE TRA LE USCITE PISANA E AURELIA; SEGNALIAMO INVECE DISAGI IN ESTERNA A CAUSA DI UN INCIDENTE AVVENUTO DA POCO CHE PROVOCA INCOLONNAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA. PASSIAMO AL TRASPORTO PUBBLICO: SULLA LINEA FERROVIARIA METRE (-LIDO) SONO INIZIATI I LAVORI PRESSO LA STAZIONE DI STELLA POLARE. GLI INTERVENTI SI SVOLGERANNO DAL LUNEDI’ AL VENERDI’ FINO AL 2 ...

