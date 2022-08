Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 10:30 (Di lunedì 29 agosto 2022) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO 3KM DI CODA PER INCIDENTE SULLA A1 Roma NAPOLI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONE Roma PRESTARE ATTENZIONE CIRCOLazioNE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma RICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, SONO INIZIATI E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200 ATTIVE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA FEDERICO DI LERNIA ED ASTRAL ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022)DEL 29 AGOSTOORE 10:20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO 3KM DI CODA PER INCIDENTE SULLA A1NAPOLI TRA COLLEFERRO E VALMONTONE IN DIREZIONEPRESTARE ATTENZIONE CIRCONE REGOLARE SUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI ARTERIE DELLA CAPITALE TUTTAVIA SEGNALIAMO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONERICORDIAMO CHE, SULLA PONTINA, SONO INIZIATI E TERMINERANNO IL 31 OTTOBRE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE AI CARTELLI PUBBLICITARI TRA IL CHILOMETRO 10+550 AL KM 19+200 ATTIVE PARZIALIZZAZIONI DEL TRAFFICO VEICOLARE. PER I DETTAGLI CONSULTARE IL NOSTRO SITO ALLA PAGINA DEDICATA DA FEDERICO DI LERNIA ED ASTRAL ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale Parioli, tra piazza Ungheria e piazzale del Parco della Rimembranza. - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato a viale Mazzini, tra il lungotevere Oberdan e piazzale Clodio - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via di Boccea, tra G.R.A.-via della Maglianella e via di Acquafredda - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via del Trullo, tra via della Magliana e via Portuense - romamobilita : #Roma #viabilità #Atac Linea bus 52D temporaneamente sospesa per guasto veicoli. -

Inversione a U sull'A1. Poi la folle scusa : cosa ha detto lo straniero Il piano predisposto dalla polizia di Stato lungo le autostrade e la grande viabilità lo scorso ... L'allarme è stato diffuso alle pattuglie della sottosezione di Roma nord e della sezione di Viterbo, ...