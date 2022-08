Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 08:45 (Di lunedì 29 agosto 2022) Viabilità DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE Roma TRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONE Roma PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA DIRAMAZIONE Roma SUD E ARDEATINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONE Roma PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA SOSPENSIONE DELLE LINEE Roma NAPOLI VIA CASSINO E Roma VELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA A CIAMPINO DA FEDERICO DI LERNIA ED ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 29 agosto 2022)DEL 29 AGOSTOORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZETRA ORTE E MAGLIANO SABINA IN DIREZIONEPRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE SI RALLENTA IN INTERNA TRA DIRAMAZIONESUD E ARDEATINA IN ESTERNA RALLENTAMENTI TRA PONTINA E LAURENTINA CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA FIORENTINI E LA TANGENZIALE EST VERSO IL CENTRO CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONEPER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA SOSPENSIONE DELLE LINEENAPOLI VIA CASSINO EVELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA A CIAMPINO DA FEDERICO DI LERNIA ED ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla Tiburtina, tra viale Palmiro Togliatti e via di Casal Bianco - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Cola di Rienzo, tra lungotevere Prati e piazza Risorgimento - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso, per lavori, sulla Cassia bis tra Castel dei Ceveri e il Grande Raccordo Anulare - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2022 ore 19:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-08-2022 - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 28-08-2022 ore 13:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #28-08-2022 -

Viabilità Roma Regione Lazio del 29 - 08 - 2022 ore 08:15 VIABILITÀ DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZE ROMA TRA ... Lavori alla rete fognaria, limitazioni alla viabilità in via Genocchi PIACENZA - Per consentire l'esecuzione di lavori sulla rete fognaria, a cura di Ireti Spa, il tratto di via Genocchi compreso tra l'intersezione con via Roma e quella con via Gregorio X sarà oggetto di limitazioni al traffico da lunedì 29 agosto a mercoledì 14 settembre compreso. Nel periodo in questione, sarà istituito il divieto di circolazione con ... RomaDailyNews DEL 29 AGOSTO 2022 ORE 08:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO SEGNALANDO UN INCIDENTE SULLA A1 FIRENZETRA ...PIACENZA - Per consentire l'esecuzione di lavori sulla rete fognaria, a cura di Ireti Spa, il tratto di via Genocchi compreso tra l'intersezione con viae quella con via Gregorio X sarà oggetto di limitazioni al traffico da lunedì 29 agosto a mercoledì 14 settembre compreso. Nel periodo in questione, sarà istituito il divieto di circolazione con ... Viabilità Roma Regione Lazio del 27-08-2022 ore 10:30 - RomaDailyNews