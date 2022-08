Viabilità Roma Regione Lazio del 29-08-2022 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 agosto 2022)DEL 29 AGOSTOORE 07:20 FEDERICO DI LERNIA BUONGIORNO E BEN TROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE E SULLE PRINCIPALI AUTOSTRADE DELLALA CIRCONE E’ SCORREVOLE E NON SI REGISTRANO PARTICOLARI DISAGI SI SEGNALANDO INVECE CODE PER LAVORI SULLA CASSIA BIS ALTEZZA RACCORDO ANULARE IN DIREZIONEQUALCHE RASLLENTAMENTO ANCHE SULLA DIRAMAZIONESUD DA TORRENOVA AL RACCORDO IN DIREZOINE DELLA CAPITALE PER IL TRASPORTO FERROVIARIO SEGNALIAMO LA SOSPENSIONE DELLE LINEENAPOLI VIA CASSINO EVELLETRI PER UN GUASTO ALLA LINEA ELETTRICA A CIAMPINO IL TRASPORTO PUBBLICO: CONTINUANO SULLA LINEA FERROVIARIA METRE ...