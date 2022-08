"Vi diciamo come stanno davvero le cose": la rivelazione che cambia tutto su Totti e Blasi (Di lunedì 29 agosto 2022) La storia della separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi potrebbe assumere contorni diversi. Finora si è pensato che Noemi Bocchi potesse essere la causa della fine del matrimonio tra il Pupone e Ilary, ma a quanto pare le cose stanno in un altro modo. A confermarlo sono gli amici di Noemi Bocchi che per la prima volta parlano e raccontano cosa è successo davvero. Il settimanale Di Più ha infatti raccolto le confidenze di chi conosce la ragazza, di chi le sta vicino da diversi anni. A quanto pare Noemi non si considera la causa scatenante della rottura. Anzi, secondo quanto raccontano i suoi amici, vorebbe uscire allo scoperto e finirla col profilo basso che l'ha portata a nascondersi nelle ultime settimane. Ma Totti al momento non cede. Non vuole che la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 29 agosto 2022) La storia della separazione tra Francescoe Ilarypotrebbe assumere contorni diversi. Finora si è pensato che Noemi Bocchi potesse essere la causa della fine del matrimonio tra il Pupone e Ilary, ma a quanto pare lein un altro modo. A confermarlo sono gli amici di Noemi Bocchi che per la prima volta parlano e raccontano cosa è successo. Il settimanale Di Più ha infatti raccolto le confidenze di chi conosce la ragazza, di chi le sta vicino da diversi anni. A quanto pare Noemi non si considera la causa scatenante della rottura. Anzi, secondo quanto raccontano i suoi amici, vorebbe uscire allo scoperto e finirla col profilo basso che l'ha portata a nascondersi nelle ultime settimane. Maal momento non cede. Non vuole che la ...

