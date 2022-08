Verona, Retsos saluta l’Italia: inizia la nuova avventura in Grecia (Di lunedì 29 agosto 2022) Il difensore Panagiotis Retsos ha salutato Verona dopo pochi mesi: domani il calciatore firmerà il contratto con il prestigioso club greco Panagiotis Retsos lascia l’Hellas Verona dopo solo otto mesi e torna in patria. L’ex centrale del Leverkusen è infatti atterrato oggi in Grecia, domattina firmerà un triennale con l’Olympiacos, come riportato da Tmw. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022) Il difensore Panagiotishatodopo pochi mesi: domani il calciatore firmerà il contratto con il prestigioso club greco Panagiotislascia l’Hellasdopo solo otto mesi e torna in patria. L’ex centrale del Leverkusen è infatti atterrato oggi in, domattina firmerà un triennale con l’Olympiacos, come riportato da Tmw. L'articolo proviene da Calcio News 24.

TuttoHellasVer1 : Calciomercato Verona: Retsos rescinde e vola in Grecia - tcm24com : Olympiacos, in arrivo Retsos dal Verona #Olympiacos #Retsos #Verona - ArenaSportiva1 : ?? Affare fatto: Panagiotis #Retsos all'#Olympiacos dal #Verona: contratto fino al 2025. Previste visite mediche domani. Fonte: @NicoSchira - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Hellas Verona: il club gialloblù tratta la rescissione per Retsos - TuttoHellasVer1 : RT @TuttoHellasVer1: Hellas Verona: il club gialloblù tratta la rescissione per Retsos -