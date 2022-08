Venezia, in arrivo dall’Ucraina una nave che trasporta olio vegetale (Di lunedì 29 agosto 2022) A bordo trasporta 6.300 tonnellate di olio vegetale. Si tratta del carico della nave “Zumrut Ana”, partita dall'Ucraina il 20 agosto scorso, dal porto di Chornomorsk nei pressi di Odessa e diretta verso quello di Venezia. L’arrivo previsto è per martedì 30 agosto. (Guerra Ucraina-Russia, le news in tempo reale) Leggi su tg24.sky (Di lunedì 29 agosto 2022) A bordo6.300 tonnellate di. Si tratta del carico della“Zumrut Ana”, partita dall'Ucraina il 20 agosto scorso, dal porto di Chornomorsk nei pressi di Odessa e diretta verso quello di. L’previsto è per martedì 30 agosto. (Guerra Ucraina-Russia, le news in tempo reale)

ConsoVincenzo : RT @fai_cisl: ???#Venezia79 In arrivo la terza edizione del #premio collaterale '#Persona #Lavoro #Ambiente' di #FaiCisl e Fondazione Studi… - Luigiannecchia2 : RT @fai_cisl: ???#Venezia79 In arrivo la terza edizione del #premio collaterale '#Persona #Lavoro #Ambiente' di #FaiCisl e Fondazione Studi… - cornelliattilio : RT @fai_cisl: ???#Venezia79 In arrivo la terza edizione del #premio collaterale '#Persona #Lavoro #Ambiente' di #FaiCisl e Fondazione Studi… - DSantini74 : RT @fai_cisl: ???#Venezia79 In arrivo la terza edizione del #premio collaterale '#Persona #Lavoro #Ambiente' di #FaiCisl e Fondazione Studi… - LorisCavallett1 : RT @fai_cisl: ???#Venezia79 In arrivo la terza edizione del #premio collaterale '#Persona #Lavoro #Ambiente' di #FaiCisl e Fondazione Studi… -