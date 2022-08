Vela | Mondiali 49er 2022 | Germani-Bertuzzi sognano una medaglia | obiettivo massimo Medal Race per le altre coppie azzurre

Leggi su oasport

(Di lunedì 29 agosto 2022) Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli in vista dei Campionatidel doppio acrobatico olimpico, in programma da mercoledì 31 agosto a lunedì 5 settembre nella St. Margarets Bay (Nuova Scozia, in Canada). L’Italia vuole svolgere un ruolo da protagonista nell’evento più importante e prestigioso della stagione post-olimpica, per dimostrare definitivamente di aver cambiato marcia dopo Tokyo soprattutto al femminile. L’equipaggio di punta della spedizione tricolore è infatti quello composto da Janae Giorgia, rizione assoluta dell’ultimo biennio con diversi risultati di peso a livello giovanile (un titolo mondiale juniores) e senior, come dimostra il recente bronzo europeo assoluto ed il terzo posto ad inizio annata nel Trofeo Princesa Sofia a ...