Vedi Napoli e poi…Torni: gli eventi al Parco Attianese e in Villa Comunale il 30 e 31 agosto (Di lunedì 29 agosto 2022) Per la rassegna Vedi Napoli E POI… TORNI sono attesi Katia Ricciarelli con Espedito De Marino Quartet al Parco Attianese (30 agosto) – Guitar Day e Mozart Concerto di Napoli in Villa Comunale (31 agosto). Con Katia Ricciarelli in palcoscenico arriva il momento di uno degli appuntamenti più attesi di “Vedi Napoli e poi… torni”, Leggi su 2anews (Di lunedì 29 agosto 2022) Per la rassegnaE POI… TORNI sono attesi Katia Ricciarelli con Espedito De Marino Quartet al(30) – Guitar Day e Mozart Concerto diin(31). Con Katia Ricciarelli in palcoscenico arriva il momento di uno degli appuntamenti più attesi di “e poi… torni”,

ClaMarchisio8 : Grazie anche al ritorno di #lukaku, l'@Inter continua ad essere, per me, la squadra più completa. Ciò non vuol dire… - DiegoPalumbo6 : @steampunk_egg @FrancescoRoma78 Le visite le deve fare minimo 24 ore prima perché il Napoli dopo le visite con i su… - PupiaTv : 'Vedi Napoli e poi torni', Beppe Barra incanta il pubblico di Piazza Mercato (29.08.22) - PupiaTv : “Vedi Napoli e poi torni”, Beppe Barra incanta il pubblico di Piazza Mercato - elefantefiori : @Vincent84659878 @iovoglioharold @KiIIua77 @gabriele9898 Vedi che oliveira è sempre entrato per Mario Rui sia con i… -