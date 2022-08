Vasco Rossi celebra i 40 anni di Vita spericolata: “Nacque in Sardegna, a Cagliari” (Di lunedì 29 agosto 2022) Cagliari – Con un post pubblicato sui propri canali social, Vasco Rossi ha ricordato una cosa che i suoi fans più accaniti già sapevano, ossia che fu la nostra regione, e più precisamente Cagliari, ma dargli l’ispirazione per scrivere uno dei suoi più grandi successi: “Vita spericolata”. Queste le parole del rocker di Zocca: “40 anni fa in Sardegna stava nascendo “Vita spericolata”! Improvvisamente… finalmente… dopo 6 mesi che la musica di Tullio Ferro girava nel mio mangianastri e non riuscivo a trovare le parole perché volevo un testo all’altezza della musica. Ad un certo punto è sbocciata questa canzone una sera davanti al campo sportivo a Cagliari, vuoto perché stava piovendo e il mio concerto era ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 29 agosto 2022)– Con un post pubblicato sui propri canali social,ha ricordato una cosa che i suoi fans più accaniti già sapevano, ossia che fu la nostra regione, e più precisamente, ma dargli l’ispirazione per scrivere uno dei suoi più grandi successi: “”. Queste le parole del rocker di Zocca: “40fa instava nascendo “”! Improvvisamente… finalmente… dopo 6 mesi che la musica di Tullio Ferro girava nel mio mangianastri e non riuscivo a trovare le parole perché volevo un testo all’altezza della musica. Ad un certo punto è sbocciata questa canzone una sera davanti al campo sportivo a, vuoto perché stava piovendo e il mio concerto era ...

