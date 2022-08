Valeria Marini attacca Selvaggia Lucarelli su Twitter per difendere Giorgia Meloni: le parole della showgirl (Di lunedì 29 agosto 2022) .Valeria Marini si è da poco scagliata contro Selvaggia Lucarelli per “difendere” Giorgia Meloni. La giornalista allora, come sempre, non ha fatto attendere la sua piccata risposta. Vediamo cosa è accaduto Selvaggia Lucarelli fa spesso parlare di sé grazie alla sua intensa attività sui social. Su Twitter, ad esempio, poco tempo fa ha espresso la sua opinione riguardo le critiche che vengono mosse alla probabile futura candidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni. La scrittrice sostiene che più viene dato della fascista e dell'ignorante alla presidente di Fratelli d’Italia e più si incorre nel rischio che molti italiani ci si identifichino in ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di lunedì 29 agosto 2022) .si è da poco scagliata controper “. La giornalista allora, come sempre, non ha fatto attendere la sua piccata risposta. Vediamo cosa è accadutofa spesso parlare di sé grazie alla sua intensa attività sui social. Su, ad esempio, poco tempo fa ha espresso la sua opinione riguardo le critiche che vengono mosse alla probabile futura candidata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri,. La scrittrice sostiene che più viene datofascista e dell'ignorante alla presidente di Fratelli d’Italia e più si incorre nel rischio che molti italiani ci si identifichino in ...

domeniconaso : Non mi stupisce la posizione politica di Valeria Marini. Mi sconvolge, invece, il fatto che parte della comunità ga… - trash_italiano : I tweet e le risposte di Selvaggia Lucarelli e Valeria Marini ???? - trash_italiano : Non Valeria Marini - TatiOlivier3 : RT @Tremenoventi: Guarda che fra poco si scopre che Valeria Marini non è una fonte intellettuale affidabile e crolla questo altro muro di c… - cristia_urbano : RT @giuvannuzzo: Comunque poi venitemi a spiegare perché se si schierano politicamente Elodie, Giorgia, la Berté va bene ma se lo fa Valeri… -