Valencia | ufficiale Cavani | l’attaccante ha firmato fino al 30 giugno 2024

(Di lunedì 29 agosto 2022) Edinsonè un nuovo giocatore del. Ad ufficializzarlo è stato proprio il club spagnolo, che ha dato il benvenuto aluruguaiano. Svincolato dopo l’esperienza con il Manchester United,approda alla corte di Gattuso e si appresta a vivere una nuova esperienza in Liga.haun contrattoal 30. SportFace.

Era stato accostato anche alla Juventus l'attaccante ex Napoli e Paris Saint Germain Edinson Cavani. Ora l'attaccante uruguaiano ha deciso e sarà ... Cavani ha scelto, è ufficiale: ecco dove giocherà l'attaccante più volte accostato anche alla Juventus.