Valencia, in arrivo Cavani a parametro zero: attesa per le visite mediche, contratto biennale (Di lunedì 29 agosto 2022) Il Valencia è a un passo dall’ingaggio di Edinson Cavani. Secondo la stampa locale infatti il Matador si sottoporrà nelle prossime ore alle visite mediche, dopo le quali dovrebbe firmare un contratto biennale con la squadra allenata da Rino Gattuso. A 35 anni Cavani potrebbe sbarcare così per la prima volta nella Liga spagnola, dopo aver vestito nel corso della carriera le maglie di Palermo e Napoli in serie A, Psg in Ligue 1 e Manchester United in Premier. Sempre secondo le indiscrezioni di stampa, Cavani avrebbe preferito il Valencia al Nizza, che offriva un ingaggio più alto. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022) Ilè a un passo dall’ingaggio di Edinson. Secondo la stampa locale infatti il Matador si sottoporrà nelle prossime ore alle, dopo le quali dovrebbe firmare uncon la squadra allenata da Rino Gattuso. A 35 annipotrebbe sbarcare così per la prima volta nella Liga spagnola, dopo aver vestito nel corso della carriera le maglie di Palermo e Napoli in serie A, Psg in Ligue 1 e Manchester United in Premier. Sempre secondo le indiscrezioni di stampa,avrebbe preferito ilal Nizza, che offriva un ingaggio più alto. SportFace.

