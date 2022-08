Valencia Cavani, accordo trovato: la firma nelle prossime 24 ore (Di lunedì 29 agosto 2022) Cavani al Valencia è ormai questione di ore, accordo trovato per un contratto biennale e giocatore già in viaggio Cavani al Valencia è ormai questione di ore, accordo trovato per un contratto biennale e giocatore già in viaggio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, El Matador è pronto ad abbracciare Gattuso e firmerà il contratto nelle prossime 24 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 29 agosto 2022)alè ormai questione di ore,per un contratto biennale e giocatore già in viaggioalè ormai questione di ore,per un contratto biennale e giocatore già in viaggio. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, El Matador è pronto ad abbracciare Gattuso e firmerà il contratto24 ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

