Vacanza ‘gratis’: ruba le chiavi della stanza e non paga il conto. Caccia al turista (Di lunedì 29 agosto 2022) Vacanza gratis di due mesi in un albergo di Spoleto. Non è stato un viaggio premio, non aveva partecipato a nessuna lotteria. Semplicemente è andato via senza pagare il conto e portando con sé le chiavi della stanza. Brutta disavventura quella vissuta dei gestori della struttura che di fronte all’accaduto non hanno potuto fare altro che sporgere denunciata per insolvenza fraudolenta. Cosa è accaduto Tutto ha avuto inizio nei primi di maggio quando questo cliente ha raggiunto un hotel di Spoleto e non ha solo pernottato ma ha gustato anche le pietanze preparate dalla struttura. Tutto fino ai primi giorni di agosto quando si è letteralmente dileguato lasciando un debito di ben 1.800 euro. Leggi anche: ‘Dammi i soldi e non diffondo le tue foto hot’: sempre più ragazzini ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 agosto 2022)gratis di due mesi in un albergo di Spoleto. Non è stato un viaggio premio, non aveva partecipato a nessuna lotteria. Semplicemente è andato via senzare ile portando con sé le. Brutta disavventura quella vissuta dei gestoristruttura che di fronte all’accaduto non hanno potuto fare altro che sporgere denunciata per insolvenza fraudolenta. Cosa è accaduto Tutto ha avuto inizio nei primi di maggio quando questo cliente ha raggiunto un hotel di Spoleto e non ha solo pernottato ma ha gustato anche le pietanze preparate dalla struttura. Tutto fino ai primi giorni di agosto quando si è letteralmente dileguato lasciando un debito di ben 1.800 euro. Leggi anche: ‘Dammi i soldi e non diffondo le tue foto hot’: sempre più ragazzini ...

CorriereCitta : Vacanza ‘gratis’: ruba le chiavi della stanza e non paga il conto. Caccia al turista - rik_musmeci : @SereScandellari Ciccia, io me li sono guadagnati tutti uno per uno, e per andare in vacanza durante l’università t… - Nonsprecare : Come andare in vacanza con la formula dello scambio di casa - delfinoocchiblu : @IcardaLu @chiara_ruggia @Franc_1992 1/2 Rabbia per chi va in vacanza? No sbaglia di grosso, fanno pena chi si lame… -