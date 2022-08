Us Open, Matteo Berrettini avanza al secondo turno (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) – Matteo Berrettini avanza al secondo turno dello Us Open, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 13 del seeding, sconfigge il coetaneo cileno Nicolas Jarry, numero 123 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Funweek. Leggi su funweek (Di lunedì 29 agosto 2022) (Adnkronos) –aldello Us, quarta e ultima prova stagionale del Grande Slam, al via oggi sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. Il 26enne romano, numero 14 del mondo e 13 del seeding, sconfigge il coetaneo cileno Nicolas Jarry, numero 123 del ranking Atp, con il punteggio di 6-2, 6-3, 6-3 in poco meno di due ore di gioco. Funweek.

