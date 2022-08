US Open 2022, il prossimo avversario di Matteo Berrettini: un lucky loser giustiziere di italiani alle qualificazioni (Di lunedì 29 agosto 2022) Buona la prima per Matteo Berrettini all’US Open 2022. L’azzurro ha battuto con ben pochi problemi il cileno Nicolas Jarry, proveniente dalle qualificazioni, in due ore di gioco; ora il romano, numero 13 del tabellone, avrà contro un altro avversario non di altissimo rango nel francese Hugo Grenier. Il tennista transalpino non vanta propriamente una carriera scintillante. Più che altro protagonista dei circuiti minori, il ventiseienne nato a Montbrison, pro dal 2013, ha vinto con l’argentino Tomas Etcheverry la sua terza partita di livello ATP in carriera e sta vivendo il momento di maggior splendore in classifica, essendo al momento il numero 109 virtuale al mondo. E pensare che Grenier non doveva nemmeno esserci nel tabellone principale: durante il torneo di ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) Buona la prima perall’US. L’azzurro ha battuto con ben pochi problemi il cileno Nicolas Jarry, proveniente d, in due ore di gioco; ora il romano, numero 13 del tabellone, avrà contro un altronon di altissimo rango nel francese Hugo Grenier. Il tennista transalpino non vanta propriamente una carriera scintillante. Più che altro protagonista dei circuiti minori, il ventiseienne nato a Montbrison, pro dal 2013, ha vinto con l’argentino Tomas Etcheverry la sua terza partita di livello ATP in carriera e sta vivendo il momento di maggior splendore in classifica, essendo al momento il numero 109 virtuale al mondo. E pensare che Grenier non doveva nemmeno esserci nel tabellone principale: durante il torneo di ...

Open_gol : Il leader di Azione: serve un obbligo di legge del Gse. Bisogna anche sospendere i certificati Ets sulle emissioni… - Open_gol : Draghi non trova fondi per gli interventi sulle bollette e il carovita. Ma le imprese di gas ed elettricità non han… - Open_gol : Il candidato dei progressisti: sbagliato tagliare i fondi al sistema sanitario nazionale - OA_Sport : Il prossimo avversario di Matteo Berrettini agli US Open è un altro giocatore proveniente dalle qualificazioni - sportface2016 : #USOpen2022: clamorosa sconfitta per #Halep, ok #Gauff e #Sakkari -

LIVE Camila Giorgi - Bondar 4 - 6 4 - 3, US Open 2022 in DIRETTA: l'azzurra comanda nel 2° set 40 - 15 Potente il rovescio lungolinea di Giorgi. 30 - 15 Brutto errore con il rovescio incrociato di Giorgi. US Open 2022, Matteo Berrettini è straripante, Nicolas Jarry battuto in tre set Avanti due frazioni a zero dopo 75 minuti, Berrettini si può permettere di rallentare un po' i ritmi, ma rimane comunque poco sostenibile dal suo avversario. Il break arriva nel quarto gioco, con ... Iron Stan saluta gli US Open Il 37enne vodese, in campo nel match del primo turno contro Moutet, ha alzato bandiera bianca per problemi fisici. Us Open: Berettini vince (e convince) Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ... 40 - 15 Potente il rovescio lungolinea di Giorgi. 30 - 15 Brutto errore con il rovescio incrociato di Giorgi.Avanti due frazioni a zero dopo 75 minuti, Berrettini si può permettere di rallentare un po' i ritmi, ma rimane comunque poco sostenibile dal suo avversario. Il break arriva nel quarto gioco, con ...Il 37enne vodese, in campo nel match del primo turno contro Moutet, ha alzato bandiera bianca per problemi fisici.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...