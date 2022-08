US Open 2022: Camila Giorgi vede il baratro, poi rimonta Bondar e domina il terzo set (Di lunedì 29 agosto 2022) La solita, imprevedibile partita di Camila Giorgi. La tennista marchigiana, numero 67 delle classifiche mondiali, prima rischia grosso con l’ungherese Anna Bondar, ritrovandosi sotto un set ed un break, per poi ritrovare sé stessa e surclassare la propria avversaria, che si ritrova sconfitta dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco sul 4-6 6-3 6-1; ora per l’azzurra una tra Dayana Yastremska e Madison Keys. Camila sembra poter mettere immediatamente la freccia con la sua aggressività, trovando buone trame ma sprecando le opportunità a sua disposizione. Quasi come a rammaricarsene, l’azzurra vive uno dei suoi momenti di sbandamento totale: quinto game condito da tre doppi falli e game regalato. Subito dopo, si vive quasi il giorno della marmotta: accelerazioni di livello superiore permettono alla ... Leggi su oasport (Di lunedì 29 agosto 2022) La solita, imprevedibile partita di. La tennista marchigiana, numero 67 delle classifiche mondiali, prima rischia grosso con l’ungherese Anna, ritrovandosi sotto un set ed un break, per poi ritrovare sé stessa e surclassare la propria avversaria, che si ritrova sconfitta dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco sul 4-6 6-3 6-1; ora per l’azzurra una tra Dayana Yastremska e Madison Keys.sembra poter mettere immediatamente la freccia con la sua aggressività, trovando buone trame ma sprecando le opportunità a sua disposizione. Quasi come a rammaricarsene, l’azzurra vive uno dei suoi momenti di sbandamento totale: quinto game condito da tre doppi falli e game regalato. Subito dopo, si vive quasi il giorno della marmotta: accelerazioni di livello superiore permettono alla ...

