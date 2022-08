US Open 2022: Berrettini-Jarry sospesa per i soccorsi a un’anziana spettatrice che sta male (Di lunedì 29 agosto 2022) un’anziana spettatrice si sente male agli US Open 2022 durante il match tra Berrettini e Jarry e i due tennisti interrompono subito il match per prestare soccorso. Portati dei panni bagnati e un ombrello alla signora, che però non dà segni di ripresa. Sempre vigile, ma molto dolorante, chi è con lei tenta in tutti i modi di farla riprendere. Nel frattempo che arrivino i soccorsi, la partita è sospesa per alcuni minuti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 29 agosto 2022)si senteagli USdurante il match trae i due tennisti interrompono subito il match per prestare soccorso. Portati dei panni bagnati e un ombrello alla signora, che però non dà segni di ripresa. Sempre vigile, ma molto dolorante, chi è con lei tenta in tutti i modi di farla riprendere. Nel frattempo che arrivino i, la partita èper alcuni minuti. SportFace.

