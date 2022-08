Uno stambecco ha inghiottito una lattina arrugginita di tonno

(Di lunedì 29 agosto 2022) AGI - Complessa operazione in provincia di Belluno per salvare uno. Il fatto è avvenuto ieri nella zona del lago Sorapiss, a Cortina. A coordinare gli sforzi dei soccorritori, la Polizia Provinciale di Belluno. Di prima mattina, era stato avvistato dalle guardie del Parco Dolomiti d'Ampezzo unoche appariva sofferente e che si aggirava con difficolta' vicino allo specchio d'acqua. Disposto così un intervento rapido di cattura dell'animale perché potesse essere visitato da un veterinario, con le guardie provinciali pronte a usare lancia-siringhe adeguato, come già accaduto un paio d'anni fa nel recupero di un cervo finito in un negozio di Cortina. Un elicottero dei vigili del fuoco di Venezia è arrivato per portare in quota il veterinario convenzionato con il Cras. La squadra catture della Provincia di Belluno ha sedato lo ...

