Un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi risponde ai fan: ecco cosa è emerso (VIDEO) (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis risponde alle numerose domande dei fan: ecco cosa è emerso Un’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, Marialaura De Vitis negli ultimi mesi è sbarcata in Honduras per una nuova ed inedita avventura televisiva. L’exnaufraga è riuscita a conquistare il cuore e l’affetto di milioni di italiani che l’hanno seguita e sostenuta fino alla fine della sua avventura. Marialaura infatti è rimasta in gara fino alla finale continuando a raggiungere importanti traguardi. Dopo la parentesi vissuta nel reality show L’Isola dei Famosi, Marialaura sta lavorando su nuovi progetti che svelerà nel corso ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 29 agosto 2022)dedei, Marialaura De Vitisalle numerose domande dei fan:dedei, Marialaura De Vitis negli ultimi mesi è sbarcata in Honduras per una nuova ed inedita avventura televisiva. L’exè riuscita a conquistare il cuore e l’affetto di milioni di italiani che l’hanno seguita e sostenuta fino alla fine della sua avventura. Marialaura infatti è rimasta in gara fino alla finale continuando a raggiungere importanti traguardi. Dopo la parentesi vissuta nel reality showdei, Marialaura sta lavorando su nuovi progetti che svelerà nel corso ...

