Una Vita, spoiler 31 agosto: Lolita scopre che Ramòn ha prelevato molto denaro in banca. Claudia schiaffeggia Guillermo

Una Vita, spoiler 31 agosto: nella puntata di domani della telenovela spagnola, ci saranno interessanti novità. Riguarderanno Lolita e Ramòn, David e Aurelio ed il triangolo amoroso tra Guillermo, Azucena e Claudia.

Una Vita, spoiler 31 agosto: Lolita continua ad indagare su Ramòn e …

Lolita seguita a tenere d'occhio il suocero e apprende che è andato in banca a prelevare una grande quantità di denaro. La vedova di Antonito riuscirà a scoprire a che cosa serve?

Fabiana racconta a David di un'assemblea contro Aurelio e l'Exposito prende una decisione

Fabiana fa sapere a David che è in programma un'assemblea di quartiere che riguarderà ...

