Una vita anticipazioni: Aurelio trama nell’ombra, Genoveva vuole abortire (Di lunedì 29 agosto 2022) Non potevano mancare anche oggi le nostre anticipazioni di Una vita: che cosa vedremo nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio la trama di domani, 30 agosto 2022. Ultime puntate della soap spagnola più amata dal pubblico, che presto si congederà per dire addio a telespettatori e telespettatrici. Ad Acacias 38 è arrivato, senza che Valeria lo possa immaginare, suo marito, Rodrigo. La ragazza però sembra essere pronta a lasciare per sempre la Spagna con David, per mettersi alle spalle tutto quello che è accaduto. Che cosa farà suo marito, si paleserà a lei oppure no? Aurelio ovviamente sa tutto, anche se Genoveva pensa di averlo fregato…Nel frattempo la Salmeron prova a trovare un modo per “liberarsi” del bambino che aspetta, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 29 agosto 2022) Non potevano mancare anche oggi le nostredi Una: che cosa vedremo nelle prossime puntate della soap di Canale 5? Lo scopriamo con le ultime news da Acacias 38 che ci rivelano proprio ladi domani, 30 agosto 2022. Ultime puntate della soap spagnola più amata dal pubblico, che presto si congederà per dire addio a telespettatori e telespettatrici. Ad Acacias 38 è arrivato, senza che Valeria lo possa immaginare, suo marito, Rodrigo. La ragazza però sembra essere pronta a lasciare per sempre la Spagna con David, per mettersi alle spalle tutto quello che è accaduto. Che cosa farà suo marito, si paleserà a lei oppure no?ovviamente sa tutto, anche sepensa di averlo fregato…Nel frattempo la Salmeron prova a trovare un modo per “liberarsi” del bambino che aspetta, ...

