Una Vita anticipazioni 31 agosto – 1 settembre 2022, Lolita scopre il segreto di Ramon (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle puntate di Una Vita in onda il 31 agosto e il 1 settembre 2022 Lolita scopre che suo suocero si è recato in banca e ha prelevato una forte somma di denaro. La giovane a quel punto decide di chiedere spiegazioni a Ramon, ma lui elude facilmente e le dice che non deve dare a lei spiegazioni. Intanto Fabiana comunica a David che presto ci sarà un’assemblea cittadina per la questione Aurelio Quesada. Guillermo poi rivela a Claudia i suoi sentimenti per Azucena e rimedia un sonoro ceffone. Potrete trovare questi episodi on demand subito dopo la messa in oda di Canale 5, collegandovi al sito Mediaset Infinity. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una Vita? ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 29 agosto 2022) Nelle puntate di Unain onda il 31e il 1che suo suocero si è recato in banca e ha prelevato una forte somma di denaro. La giovane a quel punto decide di chiedere spiegazioni a, ma lui elude facilmente e le dice che non deve dare a lei spiegazioni. Intanto Fabiana comunica a David che presto ci sarà un’assemblea cittadina per la questione Aurelio Quesada. Guillermo poi rivela a Claudia i suoi sentimenti per Azucena e rimedia un sonoro ceffone. Potrete trovare questi episodi on demand subito dopo la messa in oda di Canale 5, collegandovi al sito Mediaset Infinity. Sapete che cos’ha ispirato Aurora Guerra nella creazione di Una? ...

elenabonetti : È così: l’assegno è una misura storica e sta aiutando le famiglie a contrastare l’inflazione. Anche per questo è st… - giomalago : La bellezza di esserci sempre stati, l'una per l'altro, l'orgoglio di aver costruito insieme i nostri percorsi, con… - vaticannews_it : Una vita spesa al servizio della Chiesa in particolare nel mondo della comunicazione. Collaboratore di tre Pontefic… - juancarvaticano : RT @vaticannews_it: Una vita spesa al servizio della Chiesa in particolare nel mondo della comunicazione. Collaboratore di tre Pontefici, F… - SergioFerrara10 : RT @BarillariDav: Chi usa la mascherina quando non è più obbligatoria, la terrà addosso per il resto della sua vita. Ma non è più una masch… -