“Una grande perdita”. Cinema e tv in lutto per la scomparsa dell’attore, sconfitto dalla malattia (Di lunedì 29 agosto 2022) Morto l’attore Bob LuPone. Addio alla leggenda del teatro di New York City Robert “Bob” LuPone, scomparso questa settimana a causa di un tumore. LuPone era il fratello dell’attrice Patti LuPone ed è stato il fondatore dell’MCC Theatre, un acclamato locale off-Broadway. È stato il teatro ad annunciare la sua morte venerdì, secondo quanto riportato da Deadline. “La comunità del MCC Theatre piange la perdita del nostro amato e unico partner, collega e caro amico, Bob LuPone, che ha vissuto senza paura e con grande curiosità, buon umore, una passione sconfinata e un grandecuore. Ci mancherà profondamente e per sempre”, si legge nel comunicato. LuPone aveva 76 anni e, secondo quanto riferito, è morto di cancro al pancreas dopo una battaglia di tre anni con la malattia. Lascia la moglie, Virginia, il figlio Orlando, la ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Morto l’attore Bob LuPone. Addio alla leggenda del teatro di New York City Robert “Bob” LuPone, scomparso questa settimana a causa di un tumore. LuPone era il fratello dell’attrice Patti LuPone ed è stato il fondatore dell’MCC Theatre, un acclamato locale off-Broadway. È stato il teatro ad annunciare la sua morte venerdì, secondo quanto riportato da Deadline. “La comunità del MCC Theatre piange ladel nostro amato e unico partner, collega e caro amico, Bob LuPone, che ha vissuto senza paura e concuriosità, buon umore, una passione sconfinata e uncuore. Ci mancherà profondamente e per sempre”, si legge nel comunicato. LuPone aveva 76 anni e, secondo quanto riferito, è morto di cancro al pancreas dopo una battaglia di tre anni con la. Lascia la moglie, Virginia, il figlio Orlando, la ...

arekmilik9 : Peccato non aver vinto ma esordire in questo stadio è stata una grande emozione… #finoallafine - elio_vito : L'interesse della destra per lo sport ha anche una motivazione economica. I miliardi di investimenti per le Olimpia… - FBiasin : #Inzaghi l’altra sera ha certamente commesso degli errori, ma che da 48 ore chiunque si senta in dovere di spiegarg… - ProteusTien : RT @Gitro77: Grande @EnricoLetta, non ne sbagli mai una! - anto_doctorj : @Luca_Mussati @AStramezzi Diceva un grande maestro della Medicina: un paziente può guarire grazie ai medici o NONOS… -