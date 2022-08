“Una coltellata davanti alla sorella”. Andrea morto ammazzato a 30 anni: il racconto choc dei testimoni (Di lunedì 29 agosto 2022) Andrea Maiolo è stato ammazzato con una coltellata. A compiere l’insano gesto il compagno della sorella, Gregory Gucchio, 22 anni. Andrea muore così a 30 anni, in strada, a due passi da una pasticceria di Biella, in viale Macallè. Naturalmente dopo la colluttazione e il fendente, sono subito accorsi i sanitari del 118. Tuttavia i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, avvenuta in pochi istanti. Non gli ha lasciato scampo, ad Andrea, questa coltellata in pieno addome. Da quello che si dice, il delitto è avvenuto al culmine di una lite scoppiata all’interno di un bar pasticceria in viale Macallè a Biella, proprio di fronte allo stadio ‘Pozzo Lamarmora’. Da quello che dicono gli investigatori, alle 13, all’interno ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 29 agosto 2022)Maiolo è statocon una. A compiere l’insano gesto il compagno della, Gregory Gucchio, 22muore così a 30, in strada, a due passi da una pasticceria di Biella, in viale Macallè. Naturalmente dopo la colluttazione e il fendente, sono subito accorsi i sanitari del 118. Tuttavia i medici non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, avvenuta in pochi istanti. Non gli ha lasciato scampo, ad, questain pieno addome. Da quello che si dice, il delitto è avvenuto al culmine di una lite scoppiata all’interno di un bar pasticceria in viale Macallè a Biella, proprio di fronte allo stadio ‘Pozzo Lamarmora’. Da quello che dicono gli investigatori, alle 13, all’interno ...

