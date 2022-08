Una big di Serie A sfida il Milan per Vranckx: le ultime (Di lunedì 29 agosto 2022) A pochi giorni dal termine del mercato estivo, il Milan dovrà vedersela con la concorrenza di un altro club di Serie A per l’acquisto di Aster Vranckx. Stando alle ultime indiscrezioni riportate da Tuttosport, anche l’Atalanta sarebbe finita sulle tracce del centrocampista del Wolfsburg. Un interesse concreto quello dei bergamaschi che potrebbero presentare presto la loro offerta, minando così, e non di poco, i piani dei rossoneri. Vranckx Milan Atalanta Dopo aver finalizzato l’arrivo del difensore centrale Thiaw dallo Schalke 04, Maldini e Massara speravano infatti di poter chiudere in fretta anche per il belga classe 2002. L’offerta del Milan è di 11,5 milioni, molto vicina ai 13 richiesti dal club tedesco. Visti i diversi obiettivi sfumati per il ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 29 agosto 2022) A pochi giorni dal termine del mercato estivo, ildovrà vedersela con la concorrenza di un altro club diA per l’acquisto di Aster. Stando alleindiscrezioni riportate da Tuttosport, anche l’Atalanta sarebbe finita sulle tracce del centrocampista del Wolfsburg. Un interesse concreto quello dei bergamaschi che potrebbero presentare presto la loro offerta, minando così, e non di poco, i piani dei rossoneri.Atalanta Dopo aver finalizzato l’arrivo del difensore centrale Thiaw dallo Schalke 04, Maldini e Massara speravano infatti di poter chiudere in fretta anche per il belga classe 2002. L’offerta delè di 11,5 milioni, molto vicina ai 13 richiesti dal club tedesco. Visti i diversi obiettivi sfumati per il ...

