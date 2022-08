Un Posto al Sole cambia (leggermente) orario – anticipazioni

(Di lunedì 29 agosto 2022) Susanna Nuovoper Unal. Di ritorno dalle vacanze, la soap partenopea, da oggi, andrà in onda dopo Il Cavallo e la Torre, nuovo appuntamento informativo a cura di Marco Damilano. Scongiurato il pericolo spostamento alle 18,30, l’appuntamento con Unaltarderà di pochi minuti iniziando alle 20.50 circa (come capitato in maniera sporadica già in passato per esigenze di palinsesto). Questa settimana c’è un’altra variazione: la puntata di mercoledì sarà trasmessa alle 20.10 per lasciar spazio alla Pallavolo. Di seguito ledella settimana. Si riparte dalla sparatoria che aveva segnato il finale di stagione. Unalda lunedì 29 agosto a sabato 2 settembre 2022 Panico e ...

_LoZio : @_alessietto22 Potrebbe essere la nuova locandina di Un posto sl sole - TgrRaiFVG : Trieste risale sul podio delle città più sportive in Italia e si posiziona al 3º posto dopo Trento e Bolzano. - dedicvtion : un posto al sole - DieBleifrei : @matteosalvinimi Sono le controfigure di Ornella e Jurdan di 'Un posto al sole? - professoroni : RT @OBuglio: @matteosalvinimi Sembrate sul set di un Posto al Sole, ma a recitare siete sicuro più bravi voi. -

RIMINI - Con due primati e per cinque volte sul podio in graduatorie singole, Rimini si posiziona al 28esimocomplessivo nell'annuale classifica stilata da PtsClas per il24 ore che dà conto dell'indice di sportività delle province italiane. Nei 32 indicatori di base che misurano la qualità e la ...... come quelle della marocchina Ikram Rharsalla (1h49s) o dello spagnolo Jan Margaritnella gara ... Il podio era internazionale come l'evento, con la spagnola Claudia Tremps al secondoe la ...Minutaggio politici nei tg: Lega davanti a tutti in Rai, Forza Italia domina a Mediaset (ma al Tg4 svetta il PD) Nuovo orario per Un Posto al Sole. Di ritorno dalle vacanze, la soap partenopea, da ogg ...Crisi energia, Italia già speso 50 miliardi in aiuti (dietro solo a Germania). La classifica Ue. Italia 1^ posto se si considera spesa/Pil.