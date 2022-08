“Un Posto Al Sole”, anticipazioni del 29 agosto: panico e preoccupazione a Palazzo Palladini (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo la pausa estiva, ritorna “Un Posto Al Sole”, oggi 29 agosto in onda a partire dalle 20:50 su Raitre con l’episodio numero 6011 della soap ambientata a Napoli “Un Posto Al Sole”, trama del 29 agosto episodio numero 6011 Un Posto Al Sole 29 agostopanico e preoccupazione si diffondono a Palazzo Palladini. L’evento sconvolgente che ha visto coinvolte varie famiglie lascia ancora tutti col fiato sospeso. Franco, insieme a Nunzio, decide di sondare i suoi contatti per dare la caccia a Lello Valsano ma si scontrerà con qualcuno determinato a raggiungere il suo stesso obiettivo. Seguici su Google News L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) Dopo la pausa estiva, ritorna “UnAl”, oggi 29in onda a partire dalle 20:50 su Raitre con l’episodio numero 6011 della soap ambientata a Napoli “UnAl”, trama del 29episodio numero 6011 UnAl29si diffondono a. L’evento sconvolgente che ha visto coinvolte varie famiglie lascia ancora tutti col fiato sospeso. Franco, insieme a Nunzio, decide di sondare i suoi contatti per dare la caccia a Lello Valsano ma si scontrerà con qualcuno determinato a raggiungere il suo stesso obiettivo. Seguici su Google News L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

