Un Posto al Sole Anticipazioni 30 agosto 2022: Franco e Nunzio a caccia di Lello Valsano! (Di lunedì 29 agosto 2022) Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 30 agosto 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3 scopriremo che Franco e Nunzio si metteranno immediatamente alla ricerca di Lello Valsano. Leggi su comingsoon (Di lunedì 29 agosto 2022) Vediamo insieme le Trame e ledella Puntata di Unalin onda il 30. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3 scopriremo chesi metteranno immediatamente alla ricerca diValsano.

marco_marcangio : @scenarieconomic non fara' una piega;per lui la priorita' assoluta e' ribeccare un posto al sole per il quale e' di… - Sbechemia2 : In questo periodo, fra casa. stiamo finendo di arredare, poco alla volta, impegni lavorativi e ludici sono un po' a… - querzeanna1 : @Bruna94635897 @ZeusMega @Baccotvnews Vedi un posto al sole? - infoitcultura : Un Posto al Sole 5-9 settembre 2022, anticipazioni - infoitcultura : Un posto al sole: le anticipazioni dal 29 agosto al 2 settembre -