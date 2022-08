Un posto al sole, anticipazioni 29 agosto 2022: Lello Valsano in fuga (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ritorno in onda di Un posto al sole, dopo la pausa estiva, sarà foriero di grandi novità e momenti al cardiopalma, come suggeriscono le anticipazioni di lunedì 29 agosto 2022. Il pubblico della serie più longeva della televisione italiana, infatti, è in attesa di conoscere il destino di Susanna e Viola che si sono incontrate casualmente nei pressi della Procura e sono finite nel mirino del terribile Lello Valsano. L'uomo, accecato dalla sua sete di vendetta contro Eugenio Nicotera e Raffaele Giordano, ha puntato la pistola contro le due ragazze e ha fatto fuoco, esplodendo diversi colpi. Dopo questo gesto, Valsano, ormai accerchiato dalla polizia e abbandonato dai suoi scagnozzi, si darà alla fuga, ma a Palazzo Palladini arriverà ... Leggi su tvpertutti (Di lunedì 29 agosto 2022) Il ritorno in onda di Unal, dopo la pausa estiva, sarà foriero di grandi novità e momenti al cardiopalma, come suggeriscono ledi lunedì 29. Il pubblico della serie più longeva della televisione italiana, infatti, è in attesa di conoscere il destino di Susanna e Viola che si sono incontrate casualmente nei pressi della Procura e sono finite nel mirino del terribile. L'uomo, accecato dalla sua sete di vendetta contro Eugenio Nicotera e Raffaele Giordano, ha puntato la pistola contro le due ragazze e ha fatto fuoco, esplodendo diversi colpi. Dopo questo gesto,, ormai accerchiato dalla polizia e abbandonato dai suoi scagnozzi, si darà alla, ma a Palazzo Palladini arriverà ...

Hero9004 : @eretico_l @modamanager @laperlaneranera @Anna302478978 @SmitArianna @lisargadata @Victoria_Wet @Dorayak56884206… - BrokenRose93 : @joejonas Preferirei vedere i tuoi occhi al posto di quegli occhiali da sole - demian_yexil : RT @isotta_m: Sotto il sole è un posto bellissimo - bellaecara : RT @delyshinoda: Oggi non voglio sentire “a” se vedete l’hashtag di un posto al sole in tendenza, finalmente stiamo tornando - maxmarcfer_max : @isotta_m Cielo terso sole a picco. Veramente un posto... Caldissimo, ma indubbiamente bellissimo come te. -