Un nuovo messaggio body positive

«Sono fatta a immagine di Dio»: poche, semplici parole, e un'immagine di nudo. Così, ancora una volta, la modella Ashley Graham lancia un messaggio body positive sul suo account Instagram. Fiera del suo essere curvy, la 34enne modella americana da sempre invita le donne a non avere vergogna né timore di mostrarsi come sono. Accogliendo il proprio fisico per quel che è, senza ansie e senza voler a tutti costi inseguire un ideale di bellezza imposto da altri.

