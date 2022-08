“Un Altro Domani”, anticipazioni del 29 agosto (Di lunedì 29 agosto 2022) “Un Altro Domani”, ritorna nel palinsesto di Canale 5 in onda oggi 29 agosto a partire dalle 15:35 con il 61esimo episodio della prima stagione della soap spagnola un Altro Domani 29 agostoNel passato, Francisco comunica a Carmen che deve accettare di sposare Victor, perché è l’unico modo per salvare gli affari e la loro famiglia. Carmen rifiuta, ma Ventura, per prestare altri soldi a Francisco, impone come condizione, che Carmen accetti entro la fine della settimana. Nel presente: Sergio presenta a Julia, Leticia, la proprietaria di un noto negozio di mobili di Madrid. Leticia è molto colpita da un mobile che Julia ha dipinto a mano e le propone di rivedersi per cercare di trovare il modo di collaborare. Regia: Miguel Conde, Giselle Llanio. Cast: Amparo Pinero, Laura Ledesma, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 29 agosto 2022) “Un”, ritorna nel palinsesto di Canale 5 in onda oggi 29a partire dalle 15:35 con il 61esimo episodio della prima stagione della soap spagnola un29Nel passato, Francisco comunica a Carmen che deve accettare di sposare Victor, perché è l’unico modo per salvare gli affari e la loro famiglia. Carmen rifiuta, ma Ventura, per prestare altri soldi a Francisco, impone come condizione, che Carmen accetti entro la fine della settimana. Nel presente: Sergio presenta a Julia, Leticia, la proprietaria di un noto negozio di mobili di Madrid. Leticia è molto colpita da un mobile che Julia ha dipinto a mano e le propone di rivedersi per cercare di trovare il modo di collaborare. Regia: Miguel Conde, Giselle Llanio. Cast: Amparo Pinero, Laura Ledesma, ...

borghi_claudio : Come immaginavo la rubrica 'come fare per lasciare a casa un piddino' ha riscosso successo. Pare che domani… - NicolaPorro : ?? I geni di Bruxelles che vogliono bloccare i visti per i russi, le cantanti contro la Meloni e Il Domani sugli ita… - FBiasin : Domani, al termine della partita, Ionut #Radu riceverà il premio “Ho visto Maradona” (che tra l’altro non esiste) c… - LorenzoMudryk : @pazzamentejuve Ieri avevano detto domani. Trattativa saltata. Altro che si attendono le uscite, si attende Fabian Ruiz - __Ludoss__ : @obsesstan vorrei fare la stessa cosa.. non riesco a studiare, domani avrei dovuto fare un esame e l’altro a metà s… -