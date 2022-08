ULTIM’ORA – Fiorentina-Napoli, la decisione del giudice sportivo spiazza tutti! (Di lunedì 29 agosto 2022) In questi minuti è arrivata la decisione del giudice sportivo in merito a quanto successo nella serata di ieri, all’Artemio Franchi, in occasione della sfida tra Fiorentina e Napoli. La società viola è stata multata di 15 mila euro, “per avere suoi sostenitori – si legge nel provvedimento del giudice -, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonchè cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto”. Nessuna decisione o riferimento, al momento, all’episodio che ha visto protagonista il tecnico azzurro Luciano Spalletti, ricoperto di insulti nel corso dei novanta minuti e che ha rischiato di subire uno ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 29 agosto 2022) In questi minuti è arrivata ladelin merito a quanto successo nella serata di ieri, all’Artemio Franchi, in occasione della sfida tra. La società viola è stata multata di 15 mila euro, “per avere suoi sostenitori – si legge nel provvedimento del-, prima della gara e nel corso della stessa, intonato ripetutamente cori insultanti di matrice territoriale, nonchè cori oltraggiosi di matrice religiosa, percepiti da tutti i collaboratori della Procura federale posizionati nelle varie parti dell’impianto”. Nessunao riferimento, al momento, all’episodio che ha visto protagonista il tecnico azzurro Luciano Spalletti, ricoperto di insulti nel corso dei novanta minuti e che ha rischiato di subire uno ...

codapurple : RT @giopU2viola: *** ULTIM’ORA *** Convocato d’urgenza il Conclave per una riforma epocale. Molto probabilmente verrà abolito il Paradiso p… - Daveda33 : RT @giopU2viola: *** ULTIM’ORA *** Convocato d’urgenza il Conclave per una riforma epocale. Molto probabilmente verrà abolito il Paradiso p… - sestini69 : RT @giopU2viola: *** ULTIM’ORA *** Convocato d’urgenza il Conclave per una riforma epocale. Molto probabilmente verrà abolito il Paradiso p… - giopU2viola : *** ULTIM’ORA *** Convocato d’urgenza il Conclave per una riforma epocale. Molto probabilmente verrà abolito il Par… - nadi1913 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #MERCATO #Fiorentina, si avvicina #Nikolaou dello #Spezia: percorso inverso per #Nastasic #SkyCalciomercato #SkyS… -