Ultime Notizie – Zorzoli Aiee | “Ecobonus | risparmi e rinnovabili contro caro gas”

(Di lunedì 29 agosto 2022) La causa dell’impennata del prezzo del gas in Europa si trova nei meccanismi del Ttf, il mercato del gas di Amsterdam, che ha esasperato la corsa delle quotazioni. Il consiglio straordinario dei ministri europei dell’Energia della prossima settimana dovrebbe quindi intervenire, riportando il Ttf alla normalità e sganciando le tariffe elettriche da quelle del gas. E’ quanto afferma Giovanni Battista, presidente dell’, l’Associazione italiana degli economisti dell’energia, contattato dall’Adnkronos. “Il vero problema è che il prezzo del gas in Europa, qualunque sia il fornitore, ha come riferimento il prezzo del Ttf, che in realtà ha volumi giornalieri molto modesti, qualche miliardo di euro. E’ un mercato del tutto artificiale che finora non è stato toccato perché fa un grande favore all’Olanda, che produce gas e lo vende a prezzi più ...