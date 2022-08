Ultime Notizie – Zaporizhzhia, Russia: “Missione Aiea è necessaria” (Di lunedì 29 agosto 2022) La Missione degli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) all’impianto nucleare di Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina, è ”necessaria”. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov nella quotidiana conferenza stampa, aggiungendo che tuttavia “non stiamo parlando della possibile demilitarizzazione della zona attorno all’impianto nucleare”. Non è in discussione la creazione di un’area smilitarizzata intorno alla centrale, ha sottolineato nel corso di un punto stampa, nel giorno dell’annuncio che una Missione dell’Aiea, guidata dal direttore generale Rafael Grossi, si sta dirigendo verso l’impianto. “No, non si discute di ciò”, ha chiarito Peskov a proposito dell’area smilitarizzata. Secondo Peskov ”tutte le parti devono fare pressione sull’Ucraina ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Ladegli ispettori dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica () all’impianto nucleare di, nel sud dell’Ucraina, è ””. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmytri Peskov nella quotidiana conferenza stampa, aggiungendo che tuttavia “non stiamo parlando della possibile demilitarizzazione della zona attorno all’impianto nucleare”. Non è in discussione la creazione di un’area smilitarizzata intorno alla centrale, ha sottolineato nel corso di un punto stampa, nel giorno dell’annuncio che unadell’, guidata dal direttore generale Rafael Grossi, si sta dirigendo verso l’impianto. “No, non si discute di ciò”, ha chiarito Peskov a proposito dell’area smilitarizzata. Secondo Peskov ”tutte le parti devono fare pressione sull’Ucraina ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - CorriereCitta : Lavori sulla Pontina, si ‘cambia’ lo spartitraffico: strada chiusa, ecco dove e fino a quando - TuttoASRoma : EX ROMA Afena-Gyan saluta la Roma: “Un onore aver indossato questa maglia” (SOCIAL) -