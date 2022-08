Ultime Notizie – VeraLab arriva a Brescia con la ‘Sagra Fagiana’ (Di lunedì 29 agosto 2022) VeraLab, il brand di cosmetica ideato da Cristina Fogazzi, festeggia la fine dell’estate 2022 con un appuntamento: la Sagra Fagiana. Divertimento, cultura e sorprese animano Brescia dall’1 al 4 settembre a conclusione del tour Bellezze al Museo con cui l’imprenditrice e il suo team hanno attraversato l’Italia a bordo dell’iconico eco-truck total pink per promuovere la cultura del Paese. Giunto a Brescia, il tour porta nella città della Fogazzi tutto l’entusiasmo e i valori del brand che nel giro di pochi anni ha rivoluzionato i temi della bellezza femminile e dell’accettazione di sé. Nel contesto del Castello, la Sagra Fagiana offre alle appassionate del brand l’occasione unica di scoprire i prodotti VeraLab e ricevere consulenze beauty su misura, oltre a vivere una serie di esperienze uniche, fra cui giostre e ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022), il brand di cosmetica ideato da Cristina Fogazzi, festeggia la fine dell’estate 2022 con un appuntamento: la Sagra Fagiana. Divertimento, cultura e sorprese animanodall’1 al 4 settembre a conclusione del tour Bellezze al Museo con cui l’imprenditrice e il suo team hanno attraversato l’Italia a bordo dell’iconico eco-truck total pink per promuovere la cultura del Paese. Giunto a, il tour porta nella città della Fogazzi tutto l’entusiasmo e i valori del brand che nel giro di pochi anni ha rivoluzionato i temi della bellezza femminile e dell’accettazione di sé. Nel contesto del Castello, la Sagra Fagiana offre alle appassionate del brand l’occasione unica di scoprire i prodottie ricevere consulenze beauty su misura, oltre a vivere una serie di esperienze uniche, fra cui giostre e ...

