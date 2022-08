Ultime Notizie – Usa | assalto Capitol Hill | 4 anni e 7 mesi a membro Proud Boys

(Di lunedì 29 agosto 2022) Joshua Pruitt, il militante deiche si è quasi trovato faccia a faccia con l’allora leader della minoranza al Senato Chuck Schumer durante l’attacco al Campidoglio degli Stati Uniti il ??6 gennaio 2021, è stato condannato a quattroe settedi carcere per aver ostacolato la certificazione del voto del collegio elettorale che sanciva la vittoria di Joe Biden alle presidenziali. “Eri in prima linea in quella folla”, ha detto il giudice Timothy Kelly prima di emettere la sentenza, aggiungendo che le azioni di Pruitt e della folla quel giorno “hanno spezzato la nostra tradizione ininterrotta di transizione pacifica del potere”. Secondo i pubblici ministeri, Pruitt, che si è dichiarato colpevole all’inizio di giugno di aver ostacolato un procedimento ufficiale, faceva parte di una chat dei ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Le criptovalute continuano ad attirare le attenzioni di molti investitori malgrado il fatto che l’andamento delle ultime… - bizcommunityit : Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Calenda: «Se prendiamo il 10-12% nasce la maggioranza Ursula» -

Il Sole 24 ORE

Nella vicenda che ha tenuto banco per gran parte dell'estate e promette grandi sorprese per i prossimi mesi - quella tra Francesco Totti e Ilary Blasi -, potrebbe presto entrare una figura dirimente ...Terremoto in Sicilia , diverse scosse nelleore tra le province di Catania ed Enna . Secondo quanto riporta l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia , la più forte è stata registrata a 8 km a sud - ovest di Bronte (Catania) alle ... Elezioni ultime notizie. Meloni: blocco navale unica proposta seria. I gesuiti: è contro la ... Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Inter, per Lukaku stop di almeno due settimane: sono sei le partite a rischio. vedi letture. Ulteriori brutte notizie per l'Inter dopo la prima sconfitta stagionale, rimediata da Simone Inzaghi contro ...