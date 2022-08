Ultime Notizie – Stop al gas russo, Ue pronta a riforma mercato elettrico (Di lunedì 29 agosto 2022) L’emergenza, da una parte, una riforma strutturale del mercato elettrico, dall’altra. L’Unione europea, nonostante il ritardo accumulato in questi mesi, sembra pronta a muoversi per fronteggiare le conseguenze della crisi energetica e la corsa senza freni del prezzo del gas. Due strade che portano alla riduzione dei consumi e al tetto alle quotazioni, misura invocata da tempo dal premier Mario Draghi e sui cui stanno cadendo anche le Ultime resistenze tedesche, e un meccanismo che sleghi il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas. La doppia manovra, che sarà all’esame della prossima riunione del Consiglio europeo, è stata anticipata nella sostanza dal presidente della Commissione Ue, Ursula Von del Leyen. La premessa è che la crisi attuale non è destinata a risolversi ma, al contrario, a ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) L’emergenza, da una parte, unastrutturale del, dall’altra. L’Unione europea, nonostante il ritardo accumulato in questi mesi, sembraa muoversi per fronteggiare le conseguenze della crisi energetica e la corsa senza freni del prezzo del gas. Due strade che portano alla riduzione dei consumi e al tetto alle quotazioni, misura invocata da tempo dal premier Mario Draghi e sui cui stanno cadendo anche leresistenze tedesche, e un meccanismo che sleghi il prezzo dell’energia elettrica da quello del gas. La doppia manovra, che sarà all’esame della prossima riunione del Consiglio europeo, è stata anticipata nella sostanza dal presidente della Commissione Ue, Ursula Von del Leyen. La premessa è che la crisi attuale non è destinata a risolversi ma, al contrario, a ...

