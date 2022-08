Ultime Notizie Roma del 29-08-2022 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 29 agosto 2022)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio da €740 a megawattora il costo medio dell’energia fissato per oggi in Italia il giro e indica un Massimo orario di 167,28 euro minimo di 688,24 sabato il costo medio dell’energia era stato fissato a 713 e 69 dopo i 718 di venerdì il prezzo medio delle ore di Picco e 791,95 m Mentre nelle ore di non richiesta è di 688,24 Intanto il governo ha fatto partire una ricognizione per il reperimento dei fondi per 9 aiuti a famiglie e imprese che devono affrontare rincaro energia ma sembra che possa arrivare entro la settimana escluso lo scostamento di bilancio sale a 230,4 punti differenziale tra BTP italiani e Bund decennali tedeschi in crescita di 15,8 punti rendimentoitaliano Chissà le altre 83% torna a livelli dello scorso 14 giugno apertura in calo per le ...