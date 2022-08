Ultime Notizie – Le pene di Elia nella quinta serie di ‘Skam Italia’ dal 1 settembre su Netflix (Di lunedì 29 agosto 2022) ‘Skam Italia’, la serie cult che parla alla generazione Z, giunge alla quinta stagione e debutta in Italia in esclusiva su Netflix il 1 settembre. Prodotta da Cross Productions, è considerata dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati. La serie torna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza. A cavallo tra liceo e università, continuano le storie dei celebri protagonisti ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di Elia (Francesco Centorame) e la sua ansia da prestazione legata alle dimensioni sotto la media del suo ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022), lacult che parla alla generazione Z, giunge allastagione e debutta in Italia in esclusiva suil 1. Prodotta da Cross Productions, è considerata dalla critica italiana e internazionale uno dei migliori adattamenti dell’omonimo show norvegese per il linguaggio utilizzato e per l’approccio ai temi trattati. Latorna con una nuova stagione originale, raccontata ancora una volta fuori dagli stereotipi dell’adolescenza. A cavallo tra liceo e università, continuano le storie dei celebri protagonisti ora affiancati da un nuovo gruppo di personaggi femminili. Al centro della nuova stagione, le vicende di(Francesco Centorame) e la sua ansia da prestazione legata alle dimensioni sotto la media del suo ...

