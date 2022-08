Ultime Notizie – Lavoro festivo e riposo compensativo, cos’è e come funziona (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono molti i lavoratori, dal personale della sanità ai dipendenti di supermercati e ristoranti, che devono svolgere le loro prestazioni anche nelle domeniche e durante le festività comandate come Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto. Questa necessità non deve significare saltare o perdere il riposo settimanale, che spetta per legge dopo 6 giorni di Lavoro continuativo e deve essere di almeno 24 ore consecutive pienamente libere si legge su laleggepertutti.it. C’è, quindi, uno stretto e imprescindibile rapporto tra Lavoro festivo e riposo compensativo: come funziona in concreto? Di regola il datore di Lavoro dovrebbe concedere a chi ha lavorato di domenica, o durante le altre festività di calendario, il recupero nei ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Sono molti i lavoratori, dal personale della sanità ai dipendenti di supermercati e ristoranti, che devono svolgere le loro prestazioni anche nelle domeniche e durante le festività comandateNatale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto. Questa necessità non deve significare saltare o perdere ilsettimanale, che spetta per legge dopo 6 giorni dicontinuativo e deve essere di almeno 24 ore consecutive pienamente libere si legge su laleggepertutti.it. C’è, quindi, uno stretto e imprescindibile rapporto train concreto? Di regola il datore didovrebbe concedere a chi ha lavorato di domenica, o durante le altre festività di calendario, il recupero nei ...

