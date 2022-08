Ultime Notizie – La corda della Vara nelle mani di Salvini, ecco il regalo della città di Messina (Di lunedì 29 agosto 2022) Un regalo devoto a Messina per Matteo Salvini. Al leader della Lega è stata consegnata un pezzo benedetto della corda della Vara dello scorso 15 agosto, la processione dei devoti della città dello Stretto, con il grande carro votivo dedicato alla Madonna Assunta portato in processione e tirato dalle corde. “Messina è nel cuore di Matteo Salvini e noi abbiamo voluto regalargli il più grande simbolo della nostra città: la corda della Vara, per suggellare un legame che va oltre le formalità e le ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Undevoto aper Matteo. Al leaderLega è stata consegnata un pezzo benedettodello scorso 15 agosto, la processione dei devotidello Stretto, con il grande carro votivo dedicato alla Madonna Assunta portato in processione e tirato dalle corde. “è nel cuore di Matteoe noi abbiamo voluto regalargli il più grande simbolonostra: la, per suggellare un legame che va oltre le formalità e le ...

