Ultime Notizie – Elezioni politiche 2022, torna dibattito su servizio militare obbligatorio (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’istituzione nata agli albori del Regno d’Italia e sopravvissuta fino al gennaio 2005: è il servizio obbligatorio di leva, che ha fatto irruzione tra i temi della campagna elettorale dopo la proposta del leader della Lega Matteo Salvini di reintrodurlo. L’istituto della leva obbligatoria nasce con l’Europa moderna. Il modello prussiano viene mutuato da tutti gli Stati dell’Europa continentale, compreso il Regno d’Italia. Sarà poi un progetto di legge a sancire, a partire dal giugno 1875, il principio dell’obbligo generale personale dei cittadini italiani al servizio di leva con una durata che, nel tempo, sarà via via modificata. Nel dopoguerra, nella Costituzione repubblicana la difesa della patria viene definita un “sacro dovere del cittadino” e il servizio militare “obbligatorio ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Un’istituzione nata agli albori del Regno d’Italia e sopravvissuta fino al gennaio 2005: è ildi leva, che ha fatto irruzione tra i temi della campagna elettorale dopo la proposta del leader della Lega Matteo Salvini di reintrodurlo. L’istituto della leva obbligatoria nasce con l’Europa moderna. Il modello prussiano viene mutuato da tutti gli Stati dell’Europa continentale, compreso il Regno d’Italia. Sarà poi un progetto di legge a sancire, a partire dal giugno 1875, il principio dell’obbligo generale personale dei cittadini italiani aldi leva con una durata che, nel tempo, sarà via via modificata. Nel dopoguerra, nella Costituzione repubblicana la difesa della patria viene definita un “sacro dovere del cittadino” e il...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - reggiotv : Nessuna vittima da Covid in Calabria nelle ultime 24 ore e tasso di positività che scende al 19,15% dal 22,87% di… - LucaP2004 : RT @junews24com: Juve Roma, giallo prima del match. La Procura FIGC: «Tiago Pinto ha filmato...» - -