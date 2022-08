Ultime Notizie – Elezioni 25 settembre, Grillo: “Voto ai 16enni, il mondo è loro” (Di lunedì 29 agosto 2022) “A 16 anni puoi lavorare, puoi pagare le tasse, ma non puoi votare. Un giovane non può determinare il suo futuro attraverso la scelta del governo nazionale del suo Paese”. Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. “Ragazze e ragazzi sospesi, già ampiamente maturi e preparati vengono tenuti fuori dalle scelte politiche. Che mondo li aspetta con le decisioni folli fatte dalle generazioni che li hanno preceduti? Generazioni che probabilmente malediranno in futuro? Se un sedicenne è “immaturo” come giudicare maturi o saggi coloro che investono in armi, distruggono l’ambiente, scatenano le guerre, che gli sottraggono il diritto alla pensione e al lavoro? Se un 16enne non può prendere una decisione per il proprio futuro, perché può farlo chi questo futuro non lo vedrà?”, chiede il fondatore e garante del M5S. “Da anni il M5S porta avanti questa ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) “A 16 anni puoi lavorare, puoi pagare le tasse, ma non puoi votare. Un giovane non può determinare il suo futuro attraverso la scelta del governo nazionale del suo Paese”. Lo scrive Beppesul suo blog. “Ragazze e ragazzi sospesi, già ampiamente maturi e preparati vengono tenuti fuori dalle scelte politiche. Cheli aspetta con le decisioni folli fatte dalle generazioni che li hanno preceduti? Generazioni che probabilmente malediranno in futuro? Se un sedicenne è “immaturo” come giudicare maturi o saggi coche investono in armi, distruggono l’ambiente, scatenano le guerre, che gli sottraggono il diritto alla pensione e al lavoro? Se un 16enne non può prendere una decisione per il proprio futuro, perché può farlo chi questo futuro non lo vedrà?”, chiede il fondatore e garante del M5S. “Da anni il M5S porta avanti questa ...

Corriere : Via al deposito delle liste, Italexit di Paragone raggiunge le firme - sole24ore : ?? «Il problema più grave è la produzione delle armi: se si fermasse per un anno con quei soldi si risolverebbero pr… - SkyTG24 : 'Andate a votare, l'Italia ce la farà anche questa volta' Le parole di #Draghi dal palco di #Rimini… - giuseppe_alto : Le criptovalute continuano ad attirare le attenzioni di molti investitori malgrado il fatto che l’andamento delle u… - ENZOBRIGANTE2 : @Lucrezia_Sx @ricpuglisi Guarda caso ancora in Italia si parla di potenziali chiusure in autunno non mi sembra che… -