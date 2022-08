Ultime Notizie – Elezioni 2022, sondaggio: centrodestra cresce e raggiunge il 48,5% (Di lunedì 29 agosto 2022) Coalizione di centrodestra ancora più avanti nelle intenzioni di voto degli italiani, in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre. E’ quanto emerge dal sondaggio dell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, secondo il quale, rispetto alla scorsa rilevazione, il centrodestra cresce raggiungendo il 48,5%. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione). La Lega registra un 13,8%, mentre Forza Italia è all’8,7%. Arretra il centrosinistra che si attesta al 29,5%. Il PD sale al 22,7% (22,3%), mentre il M5S ottiene 11,1% (10,6%). Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,2% (3,9%); +Europa al 2,9% (1,6%); ItalExit al 2,5% (3,2%) Azione/Italia Viva 5,3% (nella precedente rilevazione Azione era al 2% mentre ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di lunedì 29 agosto 2022) Coalizione diancora più avanti nelle intenzioni di voto degli italiani, in vista dellepolitiche del 25 settembre. E’ quanto emerge daldell’istituto di ricerca Quorum/YouTrend per Sky TG24, secondo il quale, rispetto alla scorsa rilevazione, ilndo il 48,5%. Nel dettaglio, Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 24,1% (24,2% nella precedente rilevazione). La Lega registra un 13,8%, mentre Forza Italia è all’8,7%. Arretra il centrosinistra che si attesta al 29,5%. Il PD sale al 22,7% (22,3%), mentre il M5S ottiene 11,1% (10,6%). Sinistra italiana/Europa Verde si attestano al 3,2% (3,9%); +Europa al 2,9% (1,6%); ItalExit al 2,5% (3,2%) Azione/Italia Viva 5,3% (nella precedente rilevazione Azione era al 2% mentre ...

